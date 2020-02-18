СНБО утвердил гособоронзаказ на три года

Источник: Корреспондент.net

СНБО утвердил государственный оборонный заказ на 2020, 2021 и 2022 годы, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 18 февраля.

На него предусмотрено 25,848 млрд гривен, а в выполнении примут участие 14 госзаказчиков.

Предусматривается финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса на общую сумму в 2,53 млрд гривен. Из них 1,7 млрд направят на выполнение исследовательских и исследовательно-конструкторских работ.

"По предварительным расчетам, процент украинских поставщиков составит почти 90% продукции, значит импорт – около 10%, что предусматривает поддержку отечественного ОПК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гособоронзаказ предусматривает продолжение разработки и закупки по самым важным проектам создания ракетной техники.

На сегодняшнем заседании рассмотрели вопросы, связанные с выполнением оборонного заказа и технического оснащения сил безопасности и обороны. Это касается и разработки стратегии развития оборонно-промышленного комплекса и соответствующих законодательных актов.

"Совместными усилиями президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров в этом году удалось увеличить финансовый ресурс на оборону и безопасность государства до 245,8 млрд гривен, что почти на 30 млрд больше, чем в 2019 году", – подытожили в СНБО.