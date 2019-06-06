Снятие блокады: у Зеленского назвали условия

Источник: Корреспондент.net

В Администрации президента Владимира Зеленского объяснили, что снять блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей возможно только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации.

Она отметила, вопрос снятия блокады подняли российская сторона и лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнула Мендель.

Она подчеркнула, что подобные договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения".