11.08.2020
Соцсети: В Беларуси снова задерживают активистов
Источник: Корреспондент.net
Сотрудники сил безопасности в Минске приступили к задержаниям участников акций протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом вечером во вторник, 11 августа, сообщил телеграм-канал оппозиционного издания TUT.by.
На одной из улиц Минска силовики повалили на землю молодого парня, который кричит, что ему всего 15 лет.
Также журналисты засняли на видео задержание водителя в Минске между улицей Тивали и Ледовым дворцом. Полицейские стреляли по машине активиста, разбив стекла. Водителя вытащили из машины, ударив дубинкой.
Еще одно задержание попало на видео возле старого Червенского рынка. Здесь силовики схватили девушку из числа протестующих.
Кроме того, на камеру попало избиение силовиками журналиста, ведущего съемку с места событий.
Во время вчерашних протестов рядом с метро Пушкинская мужчина вышел навстречу силовикам, зашатался и упал, силовики побежали к нему.
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