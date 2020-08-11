Соцсети: В Беларуси снова задерживают активистов

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники сил безопасности в Минске приступили к задержаниям участников акций протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом вечером во вторник, 11 августа, сообщил телеграм-канал оппозиционного издания TUT.by.

На одной из улиц Минска силовики повалили на землю молодого парня, который кричит, что ему всего 15 лет.