20.01.2020
Сокращение населения Украины ускорилось
Источник: Корреспондент.net
За 11 месяцев прошлого года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек, пишет в понедельник, 20 января, Госстат.
При этом за весь 2018 год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922,7 тыс. человек. В течение января-ноября 2019 года численность населения уменьшилась на 230,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все еще остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.
В то же вроемя население Киева возросло до 2,96 млн.
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