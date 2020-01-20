Сокращение населения Украины ускорилось

Источник: Корреспондент.net

За 11 месяцев прошлого года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек, пишет в понедельник, 20 января, Госстат.

При этом за весь 2018 год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922,7 тыс. человек. В течение января-ноября 2019 года численность населения уменьшилась на 230,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все еще остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.

В то же вроемя население Киева возросло до 2,96 млн.