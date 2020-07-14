Сорочинскую ярмарку отменили из-за карантина

Источник: Корреспондент.net

Национальная Сорочинская ярмарка в Полтавской области в 2020 году не будет проводиться из-за карантинных ограничений, введенных властями. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили организаторы ярмарки, ООО Сорочинская ярмарка.

"Политика двойных стандартов в отношении национальной Сорочинской ярмарки продолжается, поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее - людей, которых мы также любим и уважаем", - подчеркивают организаторы.

Авторы сообщения указывают на наличие неких лиц, заинтересованных в срыве Сорочинской ярмарке в 2020 году под предлогом необходимости соблюдения карантина.

"Мы не позволим отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий "новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы, повредить имиджу мероприятия, имеющего многовековую историю и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года", - заявили организаторы ярмарки.