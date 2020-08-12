Соседи Беларуси предложили решение кризиса

Источник: Корреспондент.net

Президенты Литвы, Латвии и Польши выработали план деэскалации ситуации в Беларуси. Об этом в среду, 12 августа, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции.

"Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", - уточнил Науседа. По его словам, президенты Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси.

По словам Науседы, власти Беларуси прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим и освободить задержанных в ходе протестов. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества. "При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", - сказал литовский президент. Он также сообщил, что в рамках плана разрешения кризиса предлагается создать в Беларуси так называемый национальный совет для диалога власти и оппозиции. В случае провала этой посреднической инициативы против Беларуси могут быть введены европейские и национальные санкции, подчеркнул Науседа.

В свою очередь, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс уточнил, что власти Беларуси должны провести новые выборы, поскольку состоявшиеся 9 августа не были демократическими.