12.08.2020
Соседи Беларуси предложили решение кризиса
Источник: Корреспондент.net
Президенты Литвы, Латвии и Польши выработали план деэскалации ситуации в Беларуси. Об этом в среду, 12 августа, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции.
"Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", - уточнил Науседа. По его словам, президенты Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси.
По словам Науседы, власти Беларуси прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим и освободить задержанных в ходе протестов. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества.
"При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", - сказал литовский президент.
Он также сообщил, что в рамках плана разрешения кризиса предлагается создать в Беларуси так называемый национальный совет для диалога власти и оппозиции.
В случае провала этой посреднической инициативы против Беларуси могут быть введены европейские и национальные санкции, подчеркнул Науседа.
В свою очередь, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс уточнил, что власти Беларуси должны провести новые выборы, поскольку состоявшиеся 9 августа не были демократическими.
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