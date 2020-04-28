Сотрудничество с Deutsche Bahn поставили на паузу

Источник: Корреспондент.net

Власти Украины поставили на паузу сотрудничество Укрзализныци с немецкой компанией Deutsche Bahn. Об этом в интервью liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - подчеркнул министр.

На вопрос, находится ли транфсормация УЗ тоже на паузе, Криклий ответил: "Нет, но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".

Также Криклий отметил, что для публичного размещения акций Укрзализныци "сейчас точно неудачное время".

"Мы получим отрицательную оценку - нам это не интересно. IPO - да. В этом ли году - не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", - подчеркнул он.