Сотрудников СБУ проверяют на связь с фигурантами дела Шеремета

Источник: Корреспондент.net

Более десяти сотрудников Службы безопасности Украины проверяют на связи с фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в понедельник, 10 февраля, рассказал РБК-Украина замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют в пользу того, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ.

Геращенко отметил, что связи подозреваемых с СБУ уже доказаны.

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, - ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", - уточнил он.

Тем временем, в самой спецслужбе это не подтверждают и не опровергают.