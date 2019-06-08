Совет Европы обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Источник: DW

Совет Европы обеспокоен задержанием корреспондента "Медузы" в Москве Ивана Голунова. Об этом в субботу, 8 июня в Twitter заявил пресс-секретарь Совета Европы (СЕ) Даниэль Хёльтген (Daniel Höltgen). Информация о преследовании Голунова внесена на платформу СЕ по защите журналистов, указал он.

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