Советник Трампа пытается не допустить покупку Китаем украинского "Мотор Сич"

Источник: DW

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить покупку Китаем украинского предприятия "Мотор Сич". Об этом издание The Wall Street Journal пишет в пятницу, 23 августа, со ссылкой на высокопоставленных собеседников из администрации Дональда Трампа.

Болтон полагает, что заключение сделки позволит Китаю получить доступ к важным технологиям в сфере обороны, отмечают собеседники издания. По их словам, США намерены "побеседовать с украинцами об амбициях Китая" и своей позиции по этому вопросу. Речь идет о "стратегической конкуренции с Китаем", подчеркнул один из неназванных представителей администрации.

В июне концерн "Укроборонпром" и китайская компания Skyrizon подали в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявление касательно приобретения совместного контроля над "Мотор Сич". АМКУ начал рассматривать заявление, однако на данный момент не вынес окончательное решение.

Украинское предприятие "Мотор Сич" занимается выпуском авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Его продукцию используют более чем в ста странах мира.