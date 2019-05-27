Советник Зеленского прибыл в Берлин

Источник: Корреспондент.net

Внешнеполитический советник президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл с визитом в Берлин. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин!", - отметил Мельник.