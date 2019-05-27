27.05.2019
Советник Зеленского прибыл в Берлин
Источник: Корреспондент.net
Внешнеполитический советник президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл с визитом в Берлин. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин!", - отметил Мельник.
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