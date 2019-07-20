Союз стартовал к МКС с новым экипажем

Источник: Корреспондент.net

Российская ракета Союз-ФГ с космическим кораблем Союз МС-13 стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции, сообщает Роскосмос на своей странице в Twitter 20 июля.

Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции.

На МКС отправились россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.