СП-2 имеет политический характер - Еврокомиссия

Источник: Корреспондент.net

Проект российского газопровода Северный поток-2 имеет политический характер.

"Правильно то, что проект газопровода также имеет политическое измерение и что Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС, – сказала Урсула фон дер Ляйен. – С другой стороны, Еврокомиссия решительно отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами".