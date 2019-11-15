СП-2: в Германии готовятся к запуску газопровода

Источник: Корреспондент.net

В Германии завершили строительство первой нитки газопровода Eugal, который является наземным продолжением российского Северного потока-2. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора газопровода Gascade.

"Первая нитка Eugal проложена и успешно прошла технический осмотр. Эксплуатация начнется в январе 2020 года. Строительство второй нитки Eugal будет завершено в конце 2020 года, и тогда ее полная мощность составит 55 млрд куб. м в год", - говорится в сообщении.

Первая ветка протяженностью 480 км соединяет терминал в Любмине на севере Германии с терминалом в населенном пункте Дойчнойдорф в федеральной земле Саксония.