SpaceX отправит в космос "могучую мышь"

Источник: Корреспондент.net

Компания SpaceX отправит на Международную космическую станцию "могучую" мышь.

Корабль с капсулой Dragon доставит на космическую станцию более чем две тонны груза. Кроме того на борту будет генетически модифицированная мышь. В американской прессе таких грызунов часто называют "могучими".

Необычный пассажир отправится с космодрома во Флориде и пробудет на МКС в воскресенье, 8 декабря. Сообщается, что мышь вырастили в лаборатории в штате Мэн. Ей добавили набор генов, способствующий ускорению роста мышечной массы.

Изучение животного должно помочь ученым понять процесс потери мышечных и костных тканей.