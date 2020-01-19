SpaceX запланировал пилотируемый полет Crew Dragon

Источник: Корреспондент.net

Первый коммерческий пилотируемый полет американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon запланирован на начало второго квартала текущего года, сообщил глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск 19 января на пресс-конференции по итогам успешного испытания системы аварийного спасения.

Маск уточнил, что сроки такого пуска определялись совместно SpaceX и руководством NASA.

"Я полагаю, что необходимое для запуска пилотируемого Crew Dragon оборудование будет готово к завершению февраля, но не позднее марта", - сказал он, подчеркнув, что проверки всех систем и узлов оборудования будут проводиться по три-четыре и более раз.

Сейчас экипажи на Международную космическую станцию отправляет только российские ракеты Союз и успех корабля Маска грозит обернуться многомилионными потерями для космической отрасли РФ и без того страдающей из-за санкций.

В гонке также участвует корабль Starliner, который разрабатывается компанией Boeing при участии NASA.

Однако на директор NASA Джим Брайденстайн на пресс-конференции SpaceX сказал, что его руководством заинтересовано в увеличении числа американских астронавтов, несущих вахту на МКС. По этой причине сотрудничество с Россией возможно будет сохранено.