Спад промпроизводства Украины резко ускорился

Источник: Корреспондент.net

В октябре промышленное производство Украины сократилось в годовом выражении на 5%, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

При этом в сентябре было зафиксировано снижение на 1,1%, в августе - на 1,7%, в июле - на 0,2%.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре также снизилось на 5%.

Согласно данным, падение было зафиксировано во всех отраслях: добывающей – на 2,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,4%, в перерабатывающей – на 6%.

По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в октябре возросло на 5,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 2,4%.

В целом, по итогам десяти месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%.

Напомним, в 2018 году промпроизводство в Украине возросло на 1,1%.