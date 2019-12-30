Спасатели дежурят в усиленном режиме

Источник: Корреспондент.net

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы в период празднования новогодних и Рождественских праздников, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, териториальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуацийи опасных событий

В период празднования новогодних праздников на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.