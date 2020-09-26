Спасатели нашли "черные ящики" самолета Ан-26

Источник: Корреспондент.net

В Харьковской области из-под обломков военного самолета Ан-26 уже извлекли бортовые самописцы.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд – минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", – сказал руководитель региона.

Кучер выразил надежду, что изъятые бортовые самописцы в ближайшее время будут расшифрованы.

Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.