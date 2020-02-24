Спасатели показали последствия урагана в Украине

Источник: Корреспондент.net

В Украине по состоянию на вечер понедельника, 24 февраля, из-за непогоды один человек погиб, еще двое травмированы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В частности, в городе Херсон в результате падения дерева был травмирован ребенок (2007 года рождение), которого госпитализировали", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник полиция сообщила, что в Одессе поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину, потерпевшая скончалась до приезда медиков.

В Патрульной полиции сообщили, что совместно с оперативными службами помогают преодолевать последствия порывов ветра.

"Порывы ветра, повалены деревья, которые блокируют движение на дороге и калечат автомобили, метели и снежные заносы на дорогах, в которые заносит водителей. Патрульные полицейские помогают всем, кто попал в беду во время неблагоприятных погодных условий”, - говорится в сообщении.

Правоохранители также опубликовали фото последствий непогоды.