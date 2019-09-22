22.09.2019
Спасатели предупредили о заморозках в Украине
Источник: Корреспондент.net
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В понедельник, 23 сентября, в северных областях Левобережной Украины заморозки до -3 градусов ожидаются на поверхности почвы. При этом в большинстве областей, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области выпал снег. В Славянске выпал мокрый снег. На фото видно, что осадков - совсем немного и в скором времени они растаяли.
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