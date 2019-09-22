Спасатели предупредили о заморозках в Украине

Источник: Корреспондент.net

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В понедельник, 23 сентября, в северных областях Левобережной Украины заморозки до -3 градусов ожидаются на поверхности почвы. При этом в большинстве областей, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области выпал снег. В Славянске выпал мокрый снег. На фото видно, что осадков - совсем немного и в скором времени они растаяли.