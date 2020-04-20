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20.04.2020

Спасатели тушат четыре очага под Чернобылем

Источник: Корреспондент.net

В зоне отчуждения под Чернобылем основные усилия направлены на локализацию четырех очагов тления пней, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем. Об этом вечером в понедельник, 20 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 19 часов 20 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечены 1359 человек и 340 единицы техники, из них от ГСЧС 1205 человек личного состава и 250 единиц техники (в том числе три вертолета, которыми 19 апреля осуществлены 93 сброса - 186 т воды).

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