16.06.2019
Спасатели уточнили данные о мощном взрыве в Киеве
Источник: Корреспондент.net
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили детали о мощном взрыве, произошедшем поздно вечером накануне в Киеве.
По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.
"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.
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