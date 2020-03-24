Спасти экономику. На какие меры идут в кризис

Источник: Корреспондент.net

Предприятия останавливают, миллионы людей оказываются без работы – на планету пришел мировой кризис.

По прогнозу Международной организации труда, из-за пандемии коронавируса около 25 миллионов человек могут остаться без работы. Экс-министр экономики Тимофей Милованов подсчитал, что работу могут потерять около полумиллиона украинцев.

Великобритания

Впервые в британской истории правительство собирается вмешаться и помочь выплатить работникам частного сектора заработную плату. При этом любой работодатель в стране будет иметь право на участие в этой схеме.

Работники в любой части Великобритании могут сохранить за собой рабочее место и получать от государства не менее 80% текущей зарплаты, даже если их работодатель в сложившихся условиях не может позволить себе платить им.

Все кредиты для бизнеса, испытывающего последствия коронавируса, будут беспроцентными в течение 12 месяцев.

Домовладельцам будет предоставлена трехмесячная отсрочка по ипотеке.

Аналитики замечают, что каждые три месяца только схема сохранения рабочих мест будет стоить от 3,5 до 4,2 млрд фунтов стерлингов на каждый миллион пострадавших работников. Или даже больше. В целом же гарантии правительства в размере 330 млрд фунтов являются обязательством государства на случай непредвиденных обстоятельств и составляют примерно треть бюджета страны на текущий финансовый год.

США

Каждой семье предоставят единоразовое финансовое подспорье в размере 3 тысяч долларов.

Основные усилия на поддержку промышленности, поддержку туристической индустрии, сохранение рабочих мест и стимулирование спроса. До конца лета ожидается увольнение до 3 млн человек и рост безработицы с 0,3% до 20% в следующие периоды.

В период эпидемии не будут начисляться проценты на займы на обучение в вузах.

Турция

В Турции предусмотрен пакет стимулирования для пострадавшего от коронавируса бизнеса на 15,5 миллиардов долларов. Турецкая программа Щит экономической стабильности призвана защитить малые предприятия, экспортеров, работников и пенсионеров.

Правительство Турции увеличит минимальную пенсию, также для пенсионеров внедряется программа медобслуживание на дому.

Кроме того план поддержки турецкого бизнеса включает трехмесячную отсрочку платежей по кредитам бизнеса и дополнительную финансовую поддержку пострадавшим предприятиям.

Отдельная норма - для туристического сектора. НДС на внутренние авиаперевозки снизили с 18% до 1% на три месяца, а налог на проживание отменили до ноября.

Германия

Берлин намерен упростить доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, а также запретить арендодателям расторгать договоры с квартиросъемщиками из-за задолженности в период пандемии.

Страна мобилизует не менее 500 млрд евро в виде гарантий по кредитам и обязуется выделять неограниченную ликвидность компаниям, пострадавшим от пандемии. Также в государстве облегчат для компаний доступ к кредитам государственного банка развития и отсрочат налоговые платежи для компаний, испытывающих трудности.

Чехия

За госсчет покроют 80% заработной платы работников магазинов, ресторанов и других предприятий, вынужденных приостановить работу из-за карантина. Остальные 20% должны доплачивать компании.

Кроме этого, правительство Чехии рассматривает возможность поддержки и тех бизнесов, которые не закрыты на период карантина, но все же пострадали от эпидемии. Это предприятия, которые имеют ограниченный доступ к необходимым материалам из-за карантинных мер, и компании, которые столкнулись с сокращением спроса, и сейчас выплачивают работникам 60-80% их заработной платы без государственной помощи. Чешское государство обещает покрыть половину зарплаты работников в пострадавшем бизнесе.

Государство также будет выплачивать пособия по уходу всем работающим не по найму лицам с детьми в возрасте до 13 лет. Льготы около 500 евро в месяц.

А что в Украине?

В Нацбанке обещают установить кредитные каникулы для бизнеса. Нацбанк будет рекомендовать банкам не начислять штрафы, пени, неустойки и т.п. за то, что заемщик вовремя не заплатит по кредиту.

После окончания карантина, банки и бизнес начнут обсуждать, как реструктуризировать долги по кредитам, за которые не уплатили во время карантина.

Также запрещено на время карантина прекращение/приостановление предоставления ЖК услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Не начисляется и не уплачивается за период с 1 марта по 30 апреля 2020 плата за землю.

Временно за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ следующие лица физические лица - предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.