Справа нацгвардійця Марківа: cуд прийняв новий переклад його слів, який доводить невинуватість

Источник: Українська правда

Під час третього судового засідання у Мілані з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу заслухали висновки дослідження щодо його висловлювань про трагедію - тоді військовослужбовець вже перебував у в’язниці.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події

Деталі: Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа зі співкамерником у липні 2017 року, Марків не говорив "ми прибрали репортера", він сказав :"у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

Що передувало: На другому засіданні апеляційного суду до справи намагалися долучити вирвану із контексту фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування Марківа у СІЗО, і яку сторона обвинувачення намагалася інтерпретувати як "я вбив". Cуд постановив дослідити цю обставину у справі, повторно здійснивши переклад записів, щоб визначити точне значення сказаної фрази.

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