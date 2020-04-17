Спутник зафиксировал масштабные пожары на Житомирщине

Источник: Корреспондент.net

Национальное космическое агентство показало, что дым лесных пожаров принесен в Киев из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС. Снимок опубликовал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Во избежание слухов, распространяемых в социальных сетях, о том, что дым лесных пожаров принесен из Чернобыльской зоны отчуждения и того, что дым этот радиоактивный, публикую фото, сделанное Национальным космическим агентством, что было сделано сегодня утром по моей просьбе", - написал Геращенко.

По его словам, на спутниковом снимке отчетливо видно, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС, где пожары были остановлены ко вторнику. Никакого повышения радиоактивного фона в Киеве и его окрестностях не наблюдается.

Синоптик Наталья Диденко также сообщила, что вдоль северной границы Украины собираются дождевые облака, которые могут спасателям потушить пожары, дым от которых идет на столицу.

"Сейчас вдоль нашей северной границы ходят ячейки дождиков - карта свежая. Есть надежда, что вечером немного дождей достанется зонам, где наблюдался и наблюдается огонь, северным районам Киевщины и Житомирщины", - написала она в Facebook.