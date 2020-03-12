Срывом карантина в Харькове занялась прокуратура

Источник: Корреспондент.net

По факту срыва карантинного режима в отношении должностных лиц Харьковского городского совета начато досудебное расследование. Об этом сообщил начальник пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Укринформ.

"Открыто уголовное производство в отношении должностных лиц Харьковского горсовета по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний) Уголовного Кодекса Украины", - отметил Чубенко.

По его словам, санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до трех лет.