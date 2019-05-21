США готовы дать Киеву $2 миллиарда на газ

Источник: Корреспондент.net

Для комфортного прохождения зимы Нафтогаз-Укарины должен набрать в подземные хранилища газа на $2 млрд. Об этом во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 21 мая, сообщил министр энергетики США Рик Перри.

Он добавил, что Штаты могут предоставить помощь на закупку газа для Украины в виде гарантий на евробонды. Ранее привлекать средства с помощью выпуска евробондов предложил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Это поможет компании накопить в подземных хранилищах 20 млрд кубов газа, необходимого для прохождения зимнего периода. Таким же образом планируют погашать финансовую задолженность и увеличивать добычу газа.

Перри отметил, что предоставление финансовой помощи для Украины вполне возможно, однако могут появится и другие источники финансирования. "Есть разные способы финансирования покупки газа", - сказал он.