Найти

31.05.2019

США и Германия обсудили Украину

Источник: Корреспондент.net

На встрече в Берлине госсекретарь США Майк Помпео и Гайко Маас, министр иностранных дел Германии, обсудили вопросы международной политики относительно Украины. Об этом сообщил Помпео общаясь с журналистами на совместной пресс-конференции с Маасом, сообщает Голос Америки.

Помпео поблагодарил Мааса за поддержку санкций против России и подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в частности, что касается Украины. Маас, в свою очередь, подчеркнул необходимость для России "немедленно сделать конструктивные шаги - не только в отношении Украины, однако, в отношении Украины прежде всего".

"В свете практики российской вооруженной агрессии надеемся, что германское правительство предпримет шаги оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО", - отметил Помпео.

Маас отметил, что во время своего визита в Киев на этой неделе, он "очень четко высказался и заявил, что новый президент и новое правительство заслуживает на нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины, и что мы работаем с другими странами "Большой Семерки" над достижением этой цели".

"Сейчас очень важно следить за событиями в Украине. Это также справедливо для Минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в Нормандском формате, или на других уровнях", - отметил он.

Новости раздела
Мир
31.05.2019
Россия расширила "черный список" чиновников ЕС
Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза. Нота направлена представительству ЕС в России.
Мир
31.05.2019
США и Германия обсудили Украину
Помпео и Маас обсудили взаимодействие США и Германии в отношении Украины. Стороны выступили за поддержку санкций против России.
Мир
28.05.2019
Турция начала военную операцию в Ираке
Целью операции является "нейтрализация террористов и уничтожение их убежищ".
Мир
27.05.2019
Объявлено имя нового канцлера Австрии
Временным канцлером Австрии до предстоящих парламентских выборов стал вице-канцлер Хартвиг Легера.
Мир
26.05.2019
Иран хочет пакт о ненападении в Персидском заливе
Тегеран стремится выстроить сбалансированные отношения со всеми своими соседями по Персидскому заливу.
Мир
26.05.2019
В Австралии заметили два крупных метеорита
Один из объектов по своим размерам был сопоставим с внедорожником Toyota, и мог весить до 40 тонн.
Мир
26.05.2019
Выборы в ЕП: объявлен прогноз распределения мест
По итогам голосования Европейская народная партия может получить 173 мандата, а их союзники социал-демократы - 147.
Мир
26.05.2019
На выборах президента Литвы побеждает Науседа
Политик не намерен встречаться с президентом РФ до тех пор, пока он не выведет российские войска из Крыма.
Мир
25.05.2019
Трибунал по морякам: реакция США и Германии
России давно пора освободить украинских моряков и корабли, считает Волкер. В Берлине считают исполнение решения Россией важным вкладом в деэскалацию.
Мир
24.05.2019
США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ
В Пентагоне нападение назвали частью "кампании" Тегерана в ответ на развертывание сил США.
Мир
24.05.2019
ЦИК обратился к властям из-за закупок под выборы
Центризбирком просит безотлагательно принять изменений в закон О публичных закупках, чтобы успеть провести необходимые проведения выборов тендеры.
Мир
24.05.2019
Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"
Дональд Трамп считает начатые ранее в отношении него спецслужбами США разбирательства и раздутые потом скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента".
Турция начала военную операцию в Ираке | Россия расширила "черный список" чиновников ЕС