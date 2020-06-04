США намерены расширить санкции против Севпотока-2

Источник: Корреспондент.net

В Сенате США появился законопроект о расширении санкций против российского газопровода Северного потока - 2. Об этом сообщил один из его соавторов, сенатор-республиканец Джон Баррассо.

Документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

"Президент России Владимир Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями", - отметил Барроссо.

Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.