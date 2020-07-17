США обновили антирекорд по COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В США в минувшие сутки был установили новый печальный "рекорд", когда было зафиксировано более 77 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, представленные Университетом медицины имени Джона Хопкинса в пятницу, 17 июля.

В разделе ежедневной статистики заболеваний по США отмечается, что в предыдущий день было зафиксировано 77,3 тыс. новых случаев COVID-19. При этом общее число инфицированных коронавирусом в США по состоянию на пятницу достигло 3,578 млн человек.

На данный момент Соединенные Штаты остаются на первом месте по количеству выявленных больных COVID-19 в мире, за ними следуют Бразилия, Индия, Россия и Перу.