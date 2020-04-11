11.04.2020
США обошли Италию по числу смертей от коронавируса
Источник: Корреспондент.net
Соединенные Штаты Америки в субботу, 11 апреля, опередили Италию по количеству смертей от коронавируса.
Информация центра Джона Хопкинса немного отличается, но он тоже подтверждает, что в США вышли на первое место по летальным исходам.
По последним данным, в США умерли 20 135 человек из более чем 520 тысяч заболевших, а в Италии - 19 468 из 152 тысяч.
В одном только городе Нью-Йорк умерло больше людей, чем во всем Иране, Германии или Китае.
Суточная смертность от коронавируса в Штатах накануне впервые превысила 2 тысячи человек.
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