США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ

Источник: Корреспондент.net

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал Майкл Глидэй заявил, что Вашингтон считает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) виновным в атаке на танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

"Мы приписываем атаку на суда в Фуджейре КСИР", − отметил Глидэй. По его словам, Пентагон установил, что магнитные мины, использовавшиеся для взрывов, принадлежат КСИР. При этом Глидэй отказался назвать способ доставки взрывных устройств из Ирана в ОАЭ.

С таким заявлением Глидэй выступил после того, как стало известно, что США направят на Ближний Восток еще 1,5 тысячи военных на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.