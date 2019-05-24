24.05.2019
США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ
Источник: Корреспондент.net
Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал Майкл Глидэй заявил, что Вашингтон считает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) виновным в атаке на танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
"Мы приписываем атаку на суда в Фуджейре КСИР", − отметил Глидэй.
По его словам, Пентагон установил, что магнитные мины, использовавшиеся для взрывов, принадлежат КСИР. При этом Глидэй отказался назвать способ доставки взрывных устройств из Ирана в ОАЭ.
С таким заявлением Глидэй выступил после того, как стало известно, что США направят на Ближний Восток еще 1,5 тысячи военных на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.
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