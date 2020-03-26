26.03.2020
США обвинили Мадуро в торговле наркотиками
Источник: Корреспондент.net
Минюст США в четверг, 26 марта, предъявил обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в причастности к обороту наркотиков. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
"Сегодня госдепартамент США объявил ряд наград за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению венесуэльских граждан, в отношении которых министерство юстиции сегодня обнародовало обвинительные заключения за их роль в международном обороте наркотиков: Николас Мадуро Морос, Диосдадо Кабельо Рондон, Уго Карвахаль Барриос, Кливер Алькала Кордонес и Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадда", - говорится в заявлении.
Кабельо - глава национального учредительного собрания; Тарек эль-Айссами – вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов; Уго Карвахаль – бывший глава военной разведки Венесуэлы; Кордонес - генерал-майор в отставке.
"Занимая ключевые посты в (правительстве) режима Мадуро, эти лица подрывали общественное доверие, содействуя поставкам наркотиков из Венесуэлы, включая контроль за самолетами, вылетающими с венесуэльской авиабазы, а также контроль за маршрутами доставки наркотиков через порты Венесуэлы", - утверждают у Помпео.
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