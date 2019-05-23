США оценили помощь Киеву на оборону в $1,1 млрд

Источник: Корреспондент.net

С 2014 года США выделили на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ более 1,1 миллиарда долларов, сообщает американское посольство в Киеве на своей странице Facebook в четверг, 23 мая.

"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - сообщило посольство США

Также сообщается, что от имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с командующим Государственной специальной службы транспорта Украины с генералом Николаем Малковым посадили дерево в честь прочного оборонного партнерства между Украиной и США.