12.12.2019
США одобрили нового украинского посла - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Соединенные Штаты Америки дали предварительное согласие на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, сообщает в четверг, 12 декабря.
Уже четыре года как Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Его заменой на этой должности станет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.
Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени.
Как известно, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной.
По данным источников ZN.UA, представления, на основании которых со своих должностей были уволены Чалый и еще 10 дипломатов, подписал не министр иностранных дел Павел Климкин, а его заместитель Егор Божок.
Увольнение Чалого связывают с тем, что Зеленский не доверяет опытному дипломату, считая того "человеком Порошенко".
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