04.01.2020
США опровергли нанесение нового удара по Ираку
Источник: Корреспондент.net
Соединенные Штаты Америки опровергли нанесение нового авиаудара по району Эт-Таджи к северу от Багдада в Ираке. Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимую коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.
По его словам, коалиция не проводила авиаударов в указанном районе в ближайшие дни.
"Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", - написал Кэггинс.
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