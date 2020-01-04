США опровергли нанесение нового удара по Ираку

Источник: Корреспондент.net

Соединенные Штаты Америки опровергли нанесение нового авиаудара по району Эт-Таджи к северу от Багдада в Ираке. Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимую коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

По его словам, коалиция не проводила авиаударов в указанном районе в ближайшие дни.

"Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", - написал Кэггинс.