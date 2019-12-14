14.12.2019
США отложили введение новых пошлин против Китая
Источник: Корреспондент.net
Власти США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин на товары из Китая общей стоимостью 250 млрд долларов. Об этом свидетельствует заявление аппарата представителя на торговых переговорах, которое было опубликовано в базе Федерального реестра, сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.
"В соответствии с указанием президента торговый представитель США решил изменить предпринимаемые в рамках расследования по 301 статье меры и приостанавливает до последующего уведомления (вступление в силу) дополнительных пошлин в размере 15% на определенные товары из Китая", – говорится в сообщении.
Дополнительные пошлины должны были вступить в силу 15 декабря в 00:01 по местному времени.
Новости раздела
Мир
14.12.2019
Черновик песни Элтона Джона продали за $240 тысяч
Элтону Джону в 1970 году понадобилось всего несколько минут, чтобы сочинить музыку к композиции Your Song.
Мир
14.12.2019
США отложили введение новых пошлин против Китая
Вашингтон планировал ввести дополнительные пошлины на определенные товары из Китая с 15 декабря.
Мир
14.12.2019
Россия провела военные учения в Крыму
Подразделения военных российской армии имитировали воздушный бой над территорией аннексированного полуострова.
Мир
13.12.2019
В китайском городе испугались трех солнц в небе
Жителям посчастливилось увидеть редкое явление, которое случается на территории страны довольно редко.
Мир
13.12.2019
США и Китай приблизились к решению торговых споров
Вашингтон и Пекин "достигли соглашения по очень крупной первой фазе" и приступают ко второй, сообщил Трамп.
Мир
13.12.2019
Министр объяснил, что сдерживает снижение цен
Минэкономики подумывает провести расследование, чтобы выяснить, почему гривна растет, а цены не снижаются.
Мир
13.12.2019
В Конгрессе утвердили статьи для импичмента Трампа
Утверждение статей против президента США поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против - все республиканцы.
Мир
13.12.2019
Нафтогаз снизил цены для промпотребителей
Стоимость газа для промышленных потребителей в январе снизится на 6% до 6 600 - 7 286,4 гривен/тыс. куб. м.
Мир
13.12.2019
США убрали три компании РФ из санкционного списка
Американский Минфин решил отменить санкции против трех российских компаний, введенные неделю назад.
Мир
12.12.2019
У Трампа пояснили задержку военной помощи Украине
Административно-бюджетное управление США продлило временное задержание военной помощи Украине восемь раз.
Мир
12.12.2019
НАТО увеличило присутствие в Черном море
Только в течение текущего года Альянс провел пять крупных учений в регионе Черного моря, сказал Йенс Столтенберг.