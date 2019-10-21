США "по-тихому" вывели солдат из Афганистана – СМИ

Источник: Корреспондент.net

США негласно уменьшили число своих военнослужащих в Афганистане. Это подтвердил на пресс-конференции в понедельник, 21 октября, командующий операцией НАТО Решительная поддержка генерал Остин Миллер, пишет The New York Times.

По его словам, численность американских войск в стране за последний год снизилась на 2 тысячи человек - примерно до 12 тысяч. Несколько источников газеты также указали, что, вероятно, эта цифра будет уменьшаться и далее, и в Афганистане останутся около 8,6 тысячи солдат США. При этом формального приказа о выводе войск не было, Вашингтон сокращает свое присутствие путем отказа от замены уезжающих на родину военных.

Сокращение произошло несмотря на отсутствие окончательного мирного договора с афганским движением "Талибан". The New York Times указывает, что на переговорах с талибами вывод американских войск был козырной картой, а потому уменьшение присутствия снижает и возможности США для какой-либо будущей сделки.

В то же время сообщается, что договоренность о сокращении была подписана с афганским правительством, которое критиковало Вашингтон за переговоры с повстанцами. Подробности сделки не разглашаются.