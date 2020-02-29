29.02.2020
США поддержали Турцию в вопросе Идлиба
Источник: Корреспондент.net
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают Турцию в вопросе Идлиба как партнера по НАТО и изучают возможные действия по оказанию ей помощи. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом 28 февраля.
"Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе", − подчеркнул глава Госдепа.
Он отметил, что США "сделают все возможное, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции Совбеза ООН 2254.
Помпео выразил Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и указал, что "США осуждают этот удар самым решительным образом".
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