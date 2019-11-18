18.11.2019
США признали поселения Израиля на Западном берегу
Источник: Корреспондент.net
Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Официальные заявления США касательно поселенческой деятельности на Западном берегу в течение десятилетий были непоследовательными", − подчеркнул глава Госдепа.
По его словам, после тщательного изучения вопроса нынешняя администрация решила, что "строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право".
Помпео также отметил, что новое решение США относительно поселений Израиля на оккупированных палестинских территориях не предопределяет окончательный статус Западного берега реки Иордан.
"Мы не рассматриваем окончательный статус Западного берега и не предопределяем его. Об этом должны договориться путем переговоров израильтяне и палестинцы", − указал госсекретарь.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал заявление Помпео и поблагодарил за это американского президента Дональда Трампа и его администрацию.
"США взяли важный политический курс, который исправляет историческую ошибку, администрация Трампа явно отвергла ложное утверждение о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан по своей сути незаконны по международному праву", − заявил израильский премьер.
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