США продолжают снижать добычу нефти

Источник: Корреспондент.net

Американские нефтяные компании два месяца подряд продолжают снижать добычу нефти. Согласно данным Минэнерго США, за неделю суточная добыча нефти снизилась еще на 100 тысяч баррелей - до 11,5 млн баррелей.

При этом Энергетическое агенство США ожидает, что в 2020 году добыча нефти в стране снизится до 11,69 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 году понижен на 800 тысяч баррелей - до 10,9 млн баррелей в сутки.

В целом с середины марта добыча в США упала на 1,6 млн баррелей в сутки (-12,2%).

Также Минэнерго сообщает, что коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 4,982 млн баррелей и составили 526,494 млн баррелей по состоянию на 15 мая.

Тем временем нефть торгуется на уровне 36 долларов за баррель.