США продолжают снижать добычу нефти

Источник: Корреспондент.net

В США за последнюю неделю мая суточная добыча нефти снизилась еще на 200 тысяч баррелей - до 11,2 млн баррелей. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованном в среду, 3 июня.

В целом с середины марта добыча в США упала на 1,9 млн баррелей в сутки (-14,5%).

Хранилища нефти в США по состоянию на 22 мая заполнены на 62% (406,74 млн баррелей) при максимальной вместимости в 653,5 млн баррелей. Заполненность хранилищ в Кушинге (штат Оклахома) снизилась до 68% (51,38 млн баррелей) с пиковых 83% в начале мая.

Запасы нефти за неделю сократились на 2,077 млн баррелей и достигли 532,345 млн баррелей, при этом аналитики ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.