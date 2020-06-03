03.06.2020
США продолжают снижать добычу нефти
Источник: Корреспондент.net
В США за последнюю неделю мая суточная добыча нефти снизилась еще на 200 тысяч баррелей - до 11,2 млн баррелей. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованном в среду, 3 июня.
В целом с середины марта добыча в США упала на 1,9 млн баррелей в сутки (-14,5%).
Хранилища нефти в США по состоянию на 22 мая заполнены на 62% (406,74 млн баррелей) при максимальной вместимости в 653,5 млн баррелей. Заполненность хранилищ в Кушинге (штат Оклахома) снизилась до 68% (51,38 млн баррелей) с пиковых 83% в начале мая.
Запасы нефти за неделю сократились на 2,077 млн баррелей и достигли 532,345 млн баррелей, при этом аналитики ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.
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