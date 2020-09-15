США проиграли Китаю торговый спор в ВТО

Источник: Корреспондент.net

Повышение пошлин на импорт китайских товаров в США в 2018 и 2019 годах, инициированное администрацией президента Дональда Трампа, противоречит правилам Всемирной торговой организации. К такому выводу пришла третейская группа ВТО, сообщило информагентство ТАСС во вторник, 15 сентября.

"Оспариваемые меры не соответствуют ряду статей генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года", - говорится в арбитражном вердикте.

По мнению арбитров, в соответствии с этим соглашением США не смогли продемонстрировать, что принятые меры являются оправданными.

Китай в 2018 году обжаловал в арбитраже ВТО введение пошлин на поставку своих товаров в США.