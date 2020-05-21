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21.05.2020

США против Китая. Новая холодная война?

Источник: Корреспондент.net

На фоне пандемии коронавируса в мире усилилось противостояние между США и Китаем, которое уже успели окрестить новой холодной войной. Президент США Дональд Трамп вообще пригрозил полным разрывом отношений с Китаем.

Пандемия уже ухудшила отношения американцев и китайцев друг к другу. Согласно свежему соцопросу Pew Research Center, 66% американцев относятся к Китаю негативно — это худший показатель с начала проведения опроса в 2005 году.

Чем Китай так разозлил Трампа и Соединенные Штаты?

Предвыборный синдром

Дональд Трамп критикует Китай с момента избрания президентом, но с приближением новых выборов критика становится все яростнее.

В январе и феврале Трамп еще хвалил председателя КНР Си Цзиньпина за “прозрачность” в сотрудничестве с США по вопросу эпидемии и вообще выражал Пекину публичную поддержку.

Чем хуже становилась эпидемиологическая ситуация в США, тем жестче Трамп обвинял в этом Пекин. К концу марта США вышли на первое место по числу зараженных, а президент окончательно сменил тон. Хотя ВОЗ объявила COVID-19 официальным названием болезни, президент и его администрация сознательно продолжали называть вирус уханьским и китайским.

К обвинениям США присоединились и другие страны: Германия, Австралия, Великобритания, Франция. От Пекина требуют большей прозрачности во внутреннем расследовании о происхождении вируса либо разрешения провести независимое международное расследование. Дальше всех в обвинениях пошел американский штат Миссури, генпрокурор которого подал иск к властям Китая из-за пандемии.

Защита Китая

Для защиты своих интересов и имиджа на международной арене Китай заявляет, что купил для всего человечества “бесценное время” для борьбы с вирусом, но не все им правильно воспользовались, посылает гуманитарную помощь нуждающимся и запускает конспирологические теории, например, о том, что вирус в Ухань еще осенью прошлого года якобы завезли американские военные.

Системы здравоохранения многих государств мира, особенно бедных африканских стран, не справляются с чрезвычайно высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и зависят от международной поддержки, которая к тому же должна быть предоставлена незамедлительно. Поэтому именно эти страны наиболее охотно принимают щедрую помощь КНР.

Это, в свою очередь, вписывается в стратегию Китая, направленную на занятие лидирующих позиций в мире. В то время как США сворачивают свое присутствие в международных организациях - к примеру, в различных структурах ООН, - освободившуюся нишу стремится занять экономически сильный Китай, приобретая тем самым все больший геополитический вес.

Китай не допустит настоящего независимого расследования происхождения вируса на своей территории и будет методично давить на каждую страну, которая этого требует.

Место Украины

Политолог Кость Бондаренко сомневается, что Украина будет играть какую-то важную роль в американо-китайском противостоянии. Дело в том, что китайских интересов в Украине минимум. 

“Если же начнется серьезная торговая война между Китаем и Соединенными Штатами, то это аукнется всему миру, всей мировой экономике. Ну и Украине, как слабой экономике. Уступки политического плана возможны между Вашингтоном и Москвой. Если Москва 100% станет на позиции США в противостоянии с Китаем, если она займет позиции Вашингтона, то действительно могут быть уступки. Но я думаю, что это из разряда утопии”, - отметил эксперт. 

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