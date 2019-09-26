26.09.2019
США расширили санкции против России из-за Сирии
Источник: Корреспондент.net
Министерство финансов США в четверг, 26 сентября, объявило о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов.
Санкции вводятся за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии.
В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как говорится в сообщении Минфина США, является "подставной компанией" Совфрахта, а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда Язь, Сиг, Судак, Пассат и ОТ-2077.
В заявлении Минфина говорится, что таким образом ликвидировали "схему обхода санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
В МИД России новые санкции назвали абсолютно неприемлемыми, сообщает ТАСС.
"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, национальных санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Новости раздела
Украина
26.09.2019
В Нацсовете объяснили, что будет с вещанием телеканала 112 Украина
Запрет не касается вещания телеканала в интернете, а также на кабельном или спутниковом сигнале.
Украина
26.09.2019
Строительный кран упал на супермаркет во Львове
Пострадала женщина, управлявшая краном - ее зажало в кабине. Кран упал на тыльную сторону супермаркета, поэтому других пострадавших нет.
Украина
26.09.2019
ГБР открыло дело на экс-главу госохраны Гелетея
Гелетея обвиняют в том, что он за деньги неправомерно назначал на должности и присваивал почетные звания.
Украина
26.09.2019
США расширили санкции против России из-за Сирии
Минфин США включил в санкционный список трех граждан России, а также пять судов за за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.
Украина
26.09.2019
Зеленский заявил о поддержке со стороны МВФ
Благодаря сотрудничеству с МВФ Украине удастся поддерживать макроэкономическую стабильность, отметил глава государства.
Украина
26.09.2019
Зеленский провел в США встречу с инвесторами
Украинский президент рассказал американским инвесторам о перспективах ведения бизнеса в Украине.
Украина
26.09.2019
Госбюджет-2019 сведен с профицитом
Госбюджет Украины за восемь месяцев 2019 года получил 671,8 млрд грн доходов, по общему фонду этот показатель составил 594,08 млрд грн при утвержденном плане 624,85 млрд грн.
Украина
24.09.2019
Глава Укравтодора подал заявление об отставке
Отставка связана с окончанием трехлетней каденции во главе госагентства, говорит Новак.
Украина
24.09.2019
У Зеленского рассказали об его выступлении в ООН
Украинский президент завтра первым выступит на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН.
Украина
24.09.2019
Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020
Украина вышла из глубокого экономического кризиса и теперь может провести ряд структурных реформ, считает глава миссии МВФ Рон ван Роден.
Украина
24.09.2019
Зеленский назвал ожидания от встречи с Трампом
Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.