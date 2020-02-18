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18.02.2020

США сделали России предупреждение

Источник: Корреспондент.net

США вводят санкции в отношении дочерной компании российско Роснефти Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро. Об этом заявила во вторник, 18 февраля, представитель американской администрации, сообщает ТАСС.

Ограничения вводятся за то, что компания выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы "от лица нелегитимного режима Мадуро".

"Хотя государственная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) находится под санкциями США, Rosneft Trading, S.A оказывала поддержку нефтяному сектору Венесуэлы и активно пыталась обойти санкции США", - отметила чиновник.

Отмечается, что Вашингтон предоставит странам и компаниям генеральную лицензию сроком на 90 дней для завершения сделок с Rosneft Trading. При этом власти США уверены, что глобальные нефтяные рынки будут стабильными.

По словам представителя американской администрации, США заранее известили Россию о намерении ввести санкции в отношении Rosneft Trading, S.A.

Он также отметил, что решение о применении санкций было одобрено непосредственно президентом Дональдом Трампом. 

Как уточняет РИА Новости, санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию.

"Конкретно этими действиями мы уведомляем их. ... Сегодняшние действия демонстрируют, что мы будем принимать меры, в том числе санкции, что требуется в интересах противодействия враждебным действиям и агрессии", - сказал представитель администрации.

Отметим, на новостях о санкциях акции Роснефти подешевели на 5%. Однако затем они скорректировали снижение до -2,8%.

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