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18.06.2019

США утвердили $250 млн военной помощи Украине

Источник: Корреспондент.net

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны.

"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

"Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - отметили в посольстве и поблагодарили американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией.

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