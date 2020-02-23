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23.02.2020

США ужесточили выдачу грин-карт

Источник: Корреспондент.net

Американские власти с 24 февраля ужесточают выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома 23 февраля. Верховный суд США отверг последний иск, требовавший заблокировать вступление новых правил.

"Мы довольны решением Верховного суда, который в пятницу вечером снял последние судебные запреты... В результате Министерство внутренней безопасности США сможет начать выполнение этих правил в понедельник", - сказано в заявлении администрации президента Дональда Трампа.

Белый дом ужесточил правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года. Распоряжение должно было вступить в силу в середине октября, но Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке его заблокировал.

По данным газеты Washington Post, за грин-картами ежегодно обращается более полумиллиона мигрантов. Новые правила могут повлиять на 382 тысячи человек.

Издание при этом отмечает, что приезжие составляют небольшую часть тех, кто получает общественные блага: многие не могут их получить из-за своего иммиграционного статуса. Подробно в материале Грин-карты не для бедных.

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