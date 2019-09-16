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16.09.2019

США возобновляют переговоры с КНДР - СМИ

Источник: Корреспондент.net

США готовы возобновить переговоры с КНДР о денуклеаризации. 

"Мы приветствуем стремление Северной Кореи возобновить переговоры в конце сентября", - приводит агентство его заявление.

Сотрудник Госдепа добавил, что они "готовы вести обсуждение", однако отметил, что дата и место встречи еще не назначены.

В понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что рабочий диалог между КНДР и США возобновится в скором времени, однако также не назвал конкретных сроков. Позднее генеральный директор департамента США МИД КНДР, текст заявления которого привело Центральное Телеграфное Агентство Кореи, указал, что переговоры на рабочем уровне между США и КНДР могут возобновиться в течение нескольких недель.

Переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.

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